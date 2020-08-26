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Daily Bar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2020
- Рейтинг:
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Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES нарисовать справа от графика свечу таймфрейма D1:
Рис. 1. Daily Bar
ATR Two TimeFrames
Одновременное отображение индикатора iATR (Average True Range, ATR) с текущего и со старшего таймфреймаNew iMA Cross
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)
Three MA Arrow EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'Lines of specific candles
Обозначение выбранных баров при помощи вертикальных линий и соединение их трендовой линей