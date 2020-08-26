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Индикаторы

Daily Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2020
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES нарисовать справа от графика свечу таймфрейма D1:

Daily Bar

Рис. 1. Daily Bar

    ATR Two TimeFrames ATR Two TimeFrames

    Одновременное отображение индикатора iATR (Average True Range, ATR) с текущего и со старшего таймфрейма

    New iMA Cross New iMA Cross

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)

    Three MA Arrow EA Three MA Arrow EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'

    Lines of specific candles Lines of specific candles

    Обозначение выбранных баров при помощи вертикальных линий и соединение их трендовой линей