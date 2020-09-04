Simple Profit By Periods Panel

Панель на базе объектов OBJ_LABEL

Панель выводит прибыль по торговому счёту за месяц, за неделю и за день. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.

Рис. Прибыль за месяц, за неделю и за день