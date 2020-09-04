Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple Profit By Periods Panel - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2540
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Панель на базе объектов OBJ_LABEL
Панель выводит прибыль по торговому счёту за месяц, за неделю и за день. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.
Рис. Прибыль за месяц, за неделю и за день
MA on CCI
Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)Daily Bar 2
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме
MA on ATR Color N bars
Индикатор тренда на N барах. Сглаженный iATR (Average True Range, ATR) при помощи iMA (Moving Average, MA)MA on ATR Color N bars EA
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars