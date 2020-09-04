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Simple Profit By Periods Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2540
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Панель на базе объектов OBJ_LABEL

Панель выводит прибыль по торговому счёту за месяц, за неделю и за день. Началом отсчета является рассчитанная дата дня. Например если это суббота, то дата дня - пятница. Соответственно в подсчёте прибыли нужно оставаться в месяце расчётного дня.

Simple Profit By Periods Panel

Рис. Прибыль за месяц, за неделю и за день

    MA on CCI MA on CCI

    Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

    Daily Bar 2 Daily Bar 2

    Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме

    MA on ATR Color N bars MA on ATR Color N bars

    Индикатор тренда на N барах. Сглаженный iATR (Average True Range, ATR) при помощи iMA (Moving Average, MA)

    MA on ATR Color N bars EA MA on ATR Color N bars EA

    Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars