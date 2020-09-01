Идея торговой стратегии

Торговля по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами мартингейла. По-умолчанию задаётся десять уровней мартингейла:

Рис. 1. 'iRSI Martingale 10 Levels', десять уровней

В параметрах указывается количество минимальных лотов.

При первом старте советник проверяет торговую историю по символу и по Magic number начиная от даты 'Start date'. Впоследствии, если советник беспрерывно работает и суммарная прибыль торговой истории положительная, дата поиска переносится на текущую дату.

Когда советник останавливает торговлю: если невозможно открыть позицию указанным лотом.





Торговые сигналы:

Индикатор RSI на текущем баре (что такое текущий бар рассказано в пункте Особенности) пересекает снизу-вверх уровень 'RSI: Value Level Down' - сигнал на открытие позиции BUY, пересекает сверху-вниз уровень 'RSI: Value Level Up' - сигнал на открытие позиции SELL.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Здесь задаются десять уровней для мартингейла. Размер лотов задаётся как количество минимальных лотов.

RSI:

Параметры индикатора RSI.

Additional features:

Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.