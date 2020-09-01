Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iRSI Martingale 10 Levels - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2692
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Торговля по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами мартингейла. По-умолчанию задаётся десять уровней мартингейла:
Рис. 1. 'iRSI Martingale 10 Levels', десять уровней
В параметрах указывается количество минимальных лотов.
При первом старте советник проверяет торговую историю по символу и по Magic number начиная от даты 'Start date'. Впоследствии, если советник беспрерывно работает и суммарная прибыль торговой истории положительная, дата поиска переносится на текущую дату.
Когда советник останавливает торговлю: если невозможно открыть позицию указанным лотом.
Торговые сигналы:
Индикатор RSI на текущем баре (что такое текущий бар рассказано в пункте Особенности) пересекает снизу-вверх уровень 'RSI: Value Level Down' - сигнал на открытие позиции BUY, пересекает сверху-вниз уровень 'RSI: Value Level Up' - сигнал на открытие позиции SELL.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Здесь задаются десять уровней для мартингейла. Размер лотов задаётся как количество минимальных лотов.
RSI:
Параметры индикатора RSI.
Additional features:
Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Канал Келтнера со стандартным усреднением и с усреднением по индикатору ATRStochastic Intersection Arrow 2
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфреймеMA on CCI
Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)