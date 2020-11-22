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Volatility StepChannel Coral - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 2380
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Оригинал здесь https://www.mql5.com/ja/code/13910
Оригинал здесь https://www.mql5.com/ru/code/22496
Оригинал здесь https://www.mql5.com/ru/code/392
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обновил:
- добавил показывать Горизонтальные линии
input bool PivotsLines = true; // Show horizontal lines
Fibo Previous Day
Индикатор строит графический объект "Уровни Фибоначчи" по ценам предыдущего дняCamarilla Points
Индикатор Camarilla Points "Stocks & Commodities V. 31:3 (pg. 10-15)"
Bill Williams 2
Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')MA Increment
Разница между ценой (цена из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и индикатором iMA (Moving Average,MA)