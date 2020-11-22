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Индикаторы

Volatility StepChannel Coral - индикатор для MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ja/users/fxborg
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
2380
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ja/code/13910 

Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ru/code/22496 

Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ru/code/392 

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обновил:

- добавил показывать Горизонтальные линии 

input bool               PivotsLines         = true;           // Show horizontal lines

Volatility StepChannel Coral

    Fibo Previous Day Fibo Previous Day

    Индикатор строит графический объект "Уровни Фибоначчи" по ценам предыдущего дня

    Camarilla Points Camarilla Points

    Индикатор Camarilla Points "Stocks & Commodities V. 31:3 (pg. 10-15)"

    Bill Williams 2 Bill Williams 2

    Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')

    MA Increment MA Increment

    Разница между ценой (цена из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и индикатором iMA (Moving Average,MA)