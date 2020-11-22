Volatility StepChannel Coral

Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')

Разница между ценой (цена из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и индикатором iMA (Moving Average,MA)