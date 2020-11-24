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Индикаторы

MA Increment - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1699
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить разность между ценой и индикатором iMA (Moving Average,MA) в виде гистораммы. Цена выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Пример двух индикаторов:

один индикатор показывает разность между ценой 'High', а второй между ценой 'Low':

    MA Increment

    Рис. 1. Два индикатора 'MA Increment'

    Bill Williams 2 Bill Williams 2

    Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')

    Volatility StepChannel Coral Volatility StepChannel Coral

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    Simple iMA Trailing Simple iMA Trailing

    Советник-утилита: простой трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)

    Fibonaci RR Fibonaci RR

    Скрипт наносит объект FIBO с разметкой для позиции BUY