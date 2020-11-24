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MA Increment - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить разность между ценой и индикатором iMA (Moving Average,MA) в виде гистораммы. Цена выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.
Пример двух индикаторов:
один индикатор показывает разность между ценой 'High', а второй между ценой 'Low':
Рис. 1. Два индикатора 'MA Increment'
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