Идея индикатора

Отобразить разность между ценой и индикатором iMA (Moving Average,MA) в виде гистораммы. Цена выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Пример двух индикаторов:

один индикатор показывает разность между ценой 'High', а второй между ценой 'Low':





Рис. 1. Два индикатора 'MA Increment'