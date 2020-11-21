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Camarilla Points - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 2191
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Индикатор Camarilla Points показывает пивоты, определенные особым образом. В вышеуказанной статье имеется подробнейшее описание, а так же возможная стратегия применения.
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