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Индикаторы

Camarilla Points - индикатор для MetaTrader 5

Slawomir Bobrowski
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2191
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Camarilla Points показывает пивоты, определенные особым образом. В вышеуказанной статье имеется подробнейшее описание, а так же возможная стратегия применения.


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