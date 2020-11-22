Описание индикатора



По ценам предыдущего дня строится объект OBJ_FIBO ('Уровни Фибоначчи'). Это вносит ограничение: индикатор не может работать на таймфреймах D1 и более высоких. Всегда используется только один графический объект - на истории построение можно увидеть только для предыдущего дня.

Рекомендуется для ручной торговли.

Рис. 1. Индикатор Fibo Previous Day