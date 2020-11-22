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Индикаторы

Fibo Previous Day - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2768
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание индикатора

По ценам предыдущего дня строится объект OBJ_FIBO ('Уровни Фибоначчи'). Это вносит ограничение: индикатор не может работать на таймфреймах D1 и более высоких. Всегда используется только один графический объект - на истории построение можно увидеть только для предыдущего дня. 

Рекомендуется для ручной торговли.

Fibo Previous Day

Рис. 1. Индикатор Fibo Previous Day

    Camarilla Points Camarilla Points

    Индикатор Camarilla Points "Stocks & Commodities V. 31:3 (pg. 10-15)"

    Simple Dual timeframes iMA iMACD Simple Dual timeframes iMA iMACD

    Два таймфрейма, три индикатора (два iMA и один iMACD)

    Volatility StepChannel Coral Volatility StepChannel Coral

    Из трёх Индикаторов в один Индикатор

    Bill Williams 2 Bill Williams 2

    Развитие первой версии: добавлены новые функции и главное: уменьшена нагрузка на депозит! (Советник по двум индикаторам: iFractals 'Fractals' и iAlligator 'Alligator')