Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cm BASKET - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2085
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.
Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете.
Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с момента открытой истории.
Помогает закрывать позиции по всему счету или по выбранной паре. Для этого нужно нажать на поле с отображением прибыли по нужной паре или по сумме всей прибыли по счету. Далее советник задаст вопрос и переспросит, действительно ли Вы хотите ве закрыть.
Помогает переключаться между окнами инструментов.
Советник можно использовать для объединения в одно целое других советников. Если задавать в параметре AutoClose значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.
Доработка первой версииiCCI iStochastic iRSI weight
Три индикатора (iCCI, iStochastic и iRSI) в одном окне
Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталамDays of the week color ARROW
Отображение цветом дней недели