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Manual Close Alarm Two Lines - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1689
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея помощника

Пользователь вручную открывает позицию. Предположим, что позиция открыта верно и на большом движении заработала хорошую прибыль. Теперь стоит задача защитить прибыль: пользователь проводит две линии (имена линий должны совпадать с параметрами '"Line 0" Name' и '"Line 1" Name'. Проверка пересечений линии производится только в момент рождения нового бара.

При пересечении дальней линии выдаётся Алерт, а при пересечении ближайшей линии - позиция закрывается. 

Manual Close Alarm Two Lines

Рис. 1. Пример Алерта и Закрытия для позиции Sell


    Days of the week color ARROW Days of the week color ARROW

    Отображение цветом дней недели

    Line through two fractals Line through two fractals

    Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталам

    iAlligator Intersection iAlligator Intersection

    Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)

    Half Bar Protection Half Bar Protection

    Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара