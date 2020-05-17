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Manual Close Alarm Two Lines - эксперт для MetaTrader 5
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Идея помощника
Пользователь вручную открывает позицию. Предположим, что позиция открыта верно и на большом движении заработала хорошую прибыль. Теперь стоит задача защитить прибыль: пользователь проводит две линии (имена линий должны совпадать с параметрами '"Line 0" Name' и '"Line 1" Name'. Проверка пересечений линии производится только в момент рождения нового бара.
При пересечении дальней линии выдаётся Алерт, а при пересечении ближайшей линии - позиция закрывается.
Рис. 1. Пример Алерта и Закрытия для позиции Sell
Отображение цветом дней неделиLine through two fractals
Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталам
Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)Half Bar Protection
Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара