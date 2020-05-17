Manual Close Alarm Two Lines

Идея помощника

Пользователь вручную открывает позицию. Предположим, что позиция открыта верно и на большом движении заработала хорошую прибыль. Теперь стоит задача защитить прибыль: пользователь проводит две линии (имена линий должны совпадать с параметрами '"Line 0" Name' и '"Line 1" Name'. Проверка пересечений линии производится только в момент рождения нового бара.

При пересечении дальней линии выдаётся Алерт, а при пересечении ближайшей линии - позиция закрывается.

Рис. 1. Пример Алерта и Закрытия для позиции Sell



