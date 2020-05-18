Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iAlligator Intersection - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1591
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Этот советник проверяет идею торговых сигналов по пересечению линии 'Lips' индикатора iAlligator (Alligator). Почему выбрана именно Alligator, а не простой индикатор iMA (Moving Average) - в дальнейшем есть идеи развития стратегии и там уже понадобиться и остальные линии индикатора ('Teeth' и 'Jaws').
Тейк профита не установлен (в параметрах 'Take Profit' выставлен в '0' - то есть он выключен) - предполагается, что прибыльная позиция должна будет закрыта по противоположному сигналу (поэтому важно, чтобы параметр 'Close opposite' был выставлен в 'true'). Трейлинг в данной версии включён, но Вы всегда можете его отключить (достаточно параметр 'Trailing Stop' поставить в '0').
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Торговые сигналы:
Все сигналы строятся на пересечении цены и линии 'Lips'. При этом главное условие: предыдущий бар должен быть полностью ниже или выше линии 'Lips'. Также все три линии индикатора должны на текущем баре располагаться определённым образом.
Рис. 1. iAlligator Intersection
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Помощник в ручной торговле. Алерт и закрытие позиции при пересечении горизонтальных линийDays of the week color ARROW
Отображение цветом дней недели
Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бараBar height histogram
Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданного