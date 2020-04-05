Name Chart

Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версии

Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

Название графика и описание таймфрейма. Выбор типа привязки (по углам или по центру). Развитие первой версии