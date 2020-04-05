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Индикаторы

Name Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1909
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

Индикатор отображает название символа при помощи графического объекта OBJ_LABEL.

Name Chart

Рис. 1. Индикатор Name Chart

    Alligator EA iSAR Trailing 2 Alligator EA iSAR Trailing 2

    Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версии

    Current Bar 2 Current Bar 2

    Развитие первой версии 'Current Bar'

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72

    Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

    Name Chart 2 Name Chart 2

    Название графика и описание таймфрейма. Выбор типа привязки (по углам или по центру). Развитие первой версии