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Name Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор отображает название символа при помощи графического объекта OBJ_LABEL.
Рис. 1. Индикатор Name Chart
Alligator EA iSAR Trailing 2
Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версииCurrent Bar 2
Развитие первой версии 'Current Bar'
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волныName Chart 2
Название графика и описание таймфрейма. Выбор типа привязки (по углам или по центру). Развитие первой версии