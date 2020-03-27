Open Close Panel 2 Reverse

Добавление в стратегию 'Plan X version 2' индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Индикатор на базе iAlligator (Alligator)

Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности

Модификация кода 'Tunnel gen4'