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Open Close Panel 2 Reverse - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Модификация версии Open Close Panel 2
Отличия от Open Close Panel 2:
- на панель добавлен чекбокс 'Reverse' - при выставленной галочке меняется поведение кнопки 'Close All': закрытая позиция переоткрывается, но в противоположном направлении. Например была открыта позиция EURUSD BUY 0.3. При нажатии кнопки 'Close All' (и предварительно поставленной галочке в чекбоксе 'Reverse') позиция EURUSD BUY 0.3 будет закрыта и сразу будет открыта позиция EURUSD SELL 0.3.
- элементы сгруппированы визуально в две рамки
Советник выполнен виде панели на базе класса CDialog. Используются классы CWndClient, CSpinEditKVN, CCheckBox и CButton.
Архив "Open Close Panel 2 Reverse.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.
Содержание архива:
- Open Close Panel 2 Reverse.mq5 - советник
- TradingEngine31.mqh - торговый класс
- TradingEngineEnums
Разместите файлы в папки:
|Файл
|Папка назначения
|SpinEditKVN.mqh
|[data folder]\MQL5\Include\Controls\
|Open Close Panel 2 Reverse.mq5
|[data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\
|TradingEngine31.mqh
|[data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\
|TradingEngineEnums.mqh
|[data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\
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