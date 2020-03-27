CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Open Close Panel 2 Reverse - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2690
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Open Close Panel 2 Reverse.zip (11.88 KB)
Empty.mq5 (2.46 KB) просмотр
\MQL5\Include\Controls\
SpinEditKVN.mqh (23.33 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы

Модификация версии Open Close Panel 2

Отличия от  Open Close Panel 2:

  • на панель добавлен чекбокс 'Reverse' - при выставленной галочке меняется поведение кнопки 'Close All': закрытая позиция переоткрывается, но в противоположном направлении. Например была открыта позиция EURUSD BUY 0.3. При нажатии кнопки 'Close All' (и предварительно поставленной галочке в чекбоксе 'Reverse') позиция EURUSD BUY 0.3 будет закрыта и сразу будет открыта позиция EURUSD SELL 0.3.
  • элементы сгруппированы визуально в две рамки

Советник выполнен виде панели на базе класса CDialog. Используются классы CWndClient, CSpinEditKVN, CCheckBox и CButton.


Архив "Open Close Panel 2 Reverse.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

  • Open Close Panel 2 Reverse.mq5 - советник
  • TradingEngine31.mqh - торговый класс
  • TradingEngineEnums

Разместите файлы в папки:

Файл Папка назначения
 SpinEditKVN.mqh  [data folder]\MQL5\Include\Controls\
 Open Close Panel 2 Reverse.mq5  [data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\
 TradingEngine31.mqh  [data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\
 TradingEngineEnums.mqh  [data folder]\MQL5\Experts\Open Close Panel 2 Reverse\

    Open Close Panel 2 Reverse


    iAlligator Lips Attention iAlligator Lips Attention

    Индикатор на базе iAlligator (Alligator)

    Plan X version 2 iMACD Plan X version 2 iMACD

    Добавление в стратегию 'Plan X version 2' индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    RSI Arrow Out of Zone RSI Arrow Out of Zone

    Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности

    Tunnel gen4 2 Tunnel gen4 2

    Модификация кода 'Tunnel gen4'