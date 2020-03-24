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Open Close Panel 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2283
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Модификация первой версии: Open Close Panel

Отличие второй версии:

    • теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing, in seconds'
    • теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing Stop'
    • теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing Step'
    • на панель добавлен список выставления лота
    • на панель добавлен чекбокс - включить/отключить Трейлинг

Советник в виде панели на базе класса CDialog. Во входных параметрах теперь пять главных параметра

  • Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • Trailing, in seconds
  • Trailing Stop
  • Trailing Step
  • Lots

и два вспомогательных

  • Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)
  • Magic number

Сама панель содержит три кнопки: 'BUY', 'SELL' и 'CLOSE'. Рассчитана на ручную торговлю - быстро открывать позиции с заданным уровнем Стоп лосс и Тейк профит, а также для быстрого закрытия всех позиций.

Архив "Open Close Panel 2.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

  • Open Close Panel 2.mq5 - советник
  • TradingEngine31.mqh - торговый класс
  • TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл

Open Close Panel 2

    Open Close Panel Open Close Panel

    Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

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