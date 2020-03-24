Принцип работы



Модификация первой версии: Open Close Panel

Отличие второй версии:

теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing, in seconds'



теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing Stop'



теперь во входных параметрах добавлен параметр 'Trailing Step'



на панель добавлен список выставления лота



на панель добавлен чекбокс - включить/отключить Трейлинг

Советник в виде панели на базе класса CDialog. Во входных параметрах теперь пять главных параметра

Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Trailing, in seconds

Trailing Stop

Trailing Step

Lots

и два вспомогательных

Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)

Magic number

Сама панель содержит три кнопки: 'BUY', 'SELL' и 'CLOSE'. Рассчитана на ручную торговлю - быстро открывать позиции с заданным уровнем Стоп лосс и Тейк профит, а также для быстрого закрытия всех позиций.

Архив "Open Close Panel 2.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

Open Close Panel 2.mq5 - советник

TradingEngine31.mqh - торговый класс

TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл



