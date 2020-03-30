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Tunnel gen4 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1977
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Модификация версии Tunnel gen4 2

Отличия от  Tunnel gen4:

  • новый параметр 'Max Loss, in deposit money' - максимальный убыток. При достижении этого значения все позиции будут закрыты
  • новый параметр 'Target Profit, in deposit money' - целевая прибыль. При достижении этого значения все позиции будут закрыты
  • новый параметр 'Max Positions On Bar' - ограничение количества позиций открытых на одном баре (не работает при первом открытии, когда в рынке нет позиций)
  • новый параметр 'Search signals, in seconds' - пауза в секундах между поисками торговых сигналов. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
  • новый параметр 'Trade mode: ' - тип разрешённой торговли. Может быть 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Tunnel gen4 2

Рис. 1. Tunnel gen4 2

Пример работы:

Tunnel gen4 2

Рис. 2. Пример работы

    RSI Arrow Out of Zone RSI Arrow Out of Zone

    Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности

    Open Close Panel 2 Reverse Open Close Panel 2 Reverse

    Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Модификация версии Open Close Panel 2

    RSI Arrow Out of Zone EA RSI Arrow Out of Zone EA

    Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'

    Close All if Take Profit activation Close All if Take Profit activation

    Закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера, если сработал Take Profit