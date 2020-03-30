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Tunnel gen4 2 - эксперт для MetaTrader 5
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- 1977
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- Опубликован:
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Принцип работы
Модификация версии Tunnel gen4 2
Отличия от Tunnel gen4:
- новый параметр 'Max Loss, in deposit money' - максимальный убыток. При достижении этого значения все позиции будут закрыты
- новый параметр 'Target Profit, in deposit money' - целевая прибыль. При достижении этого значения все позиции будут закрыты
- новый параметр 'Max Positions On Bar' - ограничение количества позиций открытых на одном баре (не работает при первом открытии, когда в рынке нет позиций)
- новый параметр 'Search signals, in seconds' - пауза в секундах между поисками торговых сигналов. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
- новый параметр 'Trade mode: ' - тип разрешённой торговли. Может быть 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Рис. 1. Tunnel gen4 2
Пример работы:
Рис. 2. Пример работы
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