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Индикаторы

iAlligator Lips Attention - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2363
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

Индикатор на базе iAlligator (Alligator) - добавлен сигнальный буфер (стиль рисования DRAW_ARROW). Условия для отрисовки сигнала: линия 'Lips' находится между 'Teeth' и 'Jaw':

iAlligator Lips Attention

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