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iAlligator Lips Attention - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор на базе iAlligator (Alligator) - добавлен сигнальный буфер (стиль рисования DRAW_ARROW). Условия для отрисовки сигнала: линия 'Lips' находится между 'Teeth' и 'Jaw':
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