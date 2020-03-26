iAlligator Lips Attention

Торговая стратегия на пробой линий пользовательского индикатора 'ParabolicSAR Trend Line'

Добавление в стратегию 'Plan X version 2' индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Модификация версии Open Close Panel 2

Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности