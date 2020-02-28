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EA Trix 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Доработка первой версии (EA Trix).
Новое в версии 2:
- советник переписан на новом торговом движке
- на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Принцип работы
Советник работает по сигналам индикатора TRIX ARROWS:
Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.
Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной:
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была ниже основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала выше основной - это сигнал "UP";
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была выше основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала ниже основной - это сигнал "DOWN".
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.Fraktrak xonax 2
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'
Индикатор на основе iMA (Moving Average) - отображает сразу три индикатора: рассчитанный по ценам High, по ценам 'MA: type of price' и по ценам LowСкопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени.
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