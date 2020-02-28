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EA Trix 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2925
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
TRIX ARROWS.mq5 (14.36 KB) просмотр
EA Trix 2.mq5 (98.54 KB) просмотр
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Доработка первой версии (EA Trix). 

Новое в версии 2:

  • советник переписан на новом торговом движке
  • на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Принцип работы

    Советник работает по сигналам индикатора TRIX ARROWS:

    Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.

    Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной:

    • Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была ниже основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала выше основной - это сигнал "UP";
    • Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была выше основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала ниже основной - это сигнал "DOWN".

    TRIX ARROWS


      Подробнее о настройках советника:

      Торговые настройки

      В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

      Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


      Дополнительные возможности

        • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
        • Reverse - переворот торгового сигнала
        • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

        Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

        Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


        Управление размером позиции (расчёт лота)

        Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

        Market breaks a price Market breaks a price

        Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.

        Fraktrak xonax 2 Fraktrak xonax 2

        Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'

        iMA Max Min iMA Max Min

        Индикатор на основе iMA (Moving Average) - отображает сразу три индикатора: рассчитанный по ценам High, по ценам 'MA: type of price' и по ценам Low

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