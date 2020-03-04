Спасибо @fxsaber за библиотеку символов.

Пожалуйста, загрузите проект отсюда: MT4 To MT5 Ticks

Я не могу опубликовать код здесь. Пожалуйста, загрузите его по ссылке Github Repository выше.

Давайте посмотрим на инструкцию по развертыванию.

В МТ5:

Скопируйте весь проект в каталог Experts MQL5 как есть. Скомпилируйте MT5.mq5 один раз, чтобы убедиться, что он работает.

В МТ4: Скопируйте весь проект в Справочник экспертов MQL4 как есть. Скопируйте sym_port.txt в каталог MQL4 ---> Files. (Я не смог загрузить файл из той же папки. Поэтому мне нужно переместить его в папку с файлами. Я не смог найти метод для его включения, если у кого-то есть идея, поделитесь, чтобы я мог пренебречь этим шагом.) Скомпилируйте файл MT4.mq4 один раз, чтобы убедиться, что он работает.

Замечания:

Сначала примените MT4.mq4 на графике.

Затем примените MT5 на графике того же символа. Иначе это не сработает.

Посмотрите на изображение:

Замечания: