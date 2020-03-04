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Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени. - эксперт для MetaTrader 5

Jaffer Wilson
Опубликовал:
jaffer wilson
jaffer wilson

jaffer wilson

7 кодов 250 тем 869 комментариев
Просмотров:
1428
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Спасибо @fxsaber за библиотеку символов.

Пожалуйста, загрузите проект отсюда: MT4 To MT5 Ticks

Я не могу опубликовать код здесь. Пожалуйста, загрузите его по ссылке Github Repository выше.

Давайте посмотрим на инструкцию по развертыванию.

В МТ5:

  1. Скопируйте весь проект в каталог Experts MQL5 как есть.
  2. Скомпилируйте MT5.mq5 один раз, чтобы убедиться, что он работает.

В МТ4:

  1. Скопируйте весь проект в Справочник экспертов MQL4 как есть.
  2. Скопируйте sym_port.txt в каталог MQL4 ---> Files. (Я не смог загрузить файл из той же папки. Поэтому мне нужно переместить его в папку с файлами. Я не смог найти метод для его включения, если у кого-то есть идея, поделитесь, чтобы я мог пренебречь этим шагом.)
  3. Скомпилируйте файл MT4.mq4 один раз, чтобы убедиться, что он работает.

Замечания:

Сначала примените MT4.mq4 на графике.

Затем примените MT5 на графике того же символа. Иначе это не сработает.

Посмотрите на изображение:

Замечания:

Это бесплатный код, и я всегда открыт для предложений по его улучшению. Я не позволю никому делать продукт и продавать код. Пожалуйста, попробуйте остаться этичным.

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