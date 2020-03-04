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Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени. - эксперт для MetaTrader 5
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Спасибо @fxsaber за библиотеку символов.
Пожалуйста, загрузите проект отсюда: MT4 To MT5 Ticks
Я не могу опубликовать код здесь. Пожалуйста, загрузите его по ссылке Github Repository выше.
Давайте посмотрим на инструкцию по развертыванию.
В МТ5:
- Скопируйте весь проект в каталог Experts MQL5 как есть.
- Скомпилируйте MT5.mq5 один раз, чтобы убедиться, что он работает.
В МТ4:
- Скопируйте весь проект в Справочник экспертов MQL4 как есть.
- Скопируйте sym_port.txt в каталог MQL4 ---> Files. (Я не смог загрузить файл из той же папки. Поэтому мне нужно переместить его в папку с файлами. Я не смог найти метод для его включения, если у кого-то есть идея, поделитесь, чтобы я мог пренебречь этим шагом.)
- Скомпилируйте файл MT4.mq4 один раз, чтобы убедиться, что он работает.
Замечания:
Сначала примените MT4.mq4 на графике.
Затем примените MT5 на графике того же символа. Иначе это не сработает.
Посмотрите на изображение:
Замечания:
Это бесплатный код, и я всегда открыт для предложений по его улучшению. Я не позволю никому делать продукт и продавать код. Пожалуйста, попробуйте остаться этичным.
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