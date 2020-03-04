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Индикаторы

iMA Max Min - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2994
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

    Индикатор отрисовывает канал из трёх iMA (Moving Average, MA)

    • верхняя линии - iMA рассчитанный по ценам High
    • средняя линия - iMA рассчитанный по 'MA: type of price'
    • нижняя линия - iMA рассчитанный по ценам Low

    iMA Max Min


    Применение:

    Можно применять три стратегии по уровню риска. Например сигнал на открытие BUY позиции по пробитии ценой снизу-вверх:

    1. линии 'Min'
    2. линии 'MA'
    3. линии 'Max'


    EA Trix 2 EA Trix 2

    Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS". Переписан на новом торговом движке. Добавлены функции

    Market breaks a price Market breaks a price

    Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.

    Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени. Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени.

    Вы можете скопировать тики и историю из MetaTrader 4 в MetaTrader 5

    iRVI Kink length iRVI Kink length

    Торговая стратегия на основе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - поиск оптимального количества баров для идентификации излома