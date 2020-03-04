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iMA Max Min - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор отрисовывает канал из трёх iMA (Moving Average, MA)
- верхняя линии - iMA рассчитанный по ценам High
- средняя линия - iMA рассчитанный по 'MA: type of price'
- нижняя линия - iMA рассчитанный по ценам Low
Применение:
Можно применять три стратегии по уровню риска. Например сигнал на открытие BUY позиции по пробитии ценой снизу-вверх:
- линии 'Min'
- линии 'MA'
- линии 'Max'
EA Trix 2
Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS". Переписан на новом торговом движке. Добавлены функцииMarket breaks a price
Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.
Скопируйте тик и историю с MT4 в MT5 в режиме реального времени.
Вы можете скопировать тики и историю из MetaTrader 4 в MetaTrader 5iRVI Kink length
Торговая стратегия на основе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - поиск оптимального количества баров для идентификации излома