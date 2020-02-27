ВНИМАНИЕ: Данный советник рекомендуется запускать ТОЛЬКО на хэдж-счетах! Советник может одновременно открывать и BUY и SELL позиции!

Доработка первой версии (Fraktrak xonax).

Новое в версии 2: Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником

Принцип работы

Советник по индикатору iFractals (iFractals). Основная идея: пробитие фрактала.

При параметре "Reverse" равном "false" советник генерирует сигналы:

При пробитии снизу вверх фрактала Fractals Up - открываем позицию BUY

При пробитии сверху вниз фрактала Fractals Down - открываем позицию SELL.

При параметре "Close opposite" равном "true" перед открытием позиции сначала будут закрыты все противоположные позиции, а если поставить параметр "Close opposite" равном "false", то тогда советник может держать в рынке и BUY и SELL позиции одновременно.





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.