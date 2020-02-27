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Fraktrak xonax 2 - эксперт для MetaTrader 5
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ВНИМАНИЕ: Данный советник рекомендуется запускать ТОЛЬКО на хэдж-счетах! Советник может одновременно открывать и BUY и SELL позиции!
Доработка первой версии (Fraktrak xonax).
Новое в версии 2:
- Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником
Принцип работы
Советник по индикатору iFractals (iFractals). Основная идея: пробитие фрактала.
При параметре "Reverse" равном "false" советник генерирует сигналы:
- При пробитии снизу вверх фрактала Fractals Up - открываем позицию BUY
- При пробитии сверху вниз фрактала Fractals Down - открываем позицию SELL.
При параметре "Close opposite" равном "true" перед открытием позиции сначала будут закрыты все противоположные позиции, а если поставить параметр "Close opposite" равном "false", то тогда советник может держать в рынке и BUY и SELL позиции одновременно.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор использует пользовательский индикатор 'N last bars' и отображает его в объекте OBJ_CHARTi-HideHistBar
Индикатор скрывает историю баров
Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.EA Trix 2
Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS". Переписан на новом торговом движке. Добавлены функции