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Советники

Fraktrak xonax 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2796
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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ВНИМАНИЕ: Данный советник рекомендуется запускать ТОЛЬКО на хэдж-счетах! Советник может одновременно открывать и BUY и SELL позиции!

Доработка первой версии (Fraktrak xonax). 

Новое в версии 2:

  • Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником

Принцип работы

    Советник по индикатору iFractals (iFractals). Основная идея: пробитие фрактала.

    При параметре "Reverse" равном "false" советник генерирует сигналы:

    • При пробитии снизу вверх фрактала Fractals Up - открываем позицию BUY
    • При пробитии сверху вниз фрактала Fractals Down - открываем позицию SELL. 

    При параметре "Close opposite" равном "true" перед открытием позиции сначала будут закрыты все противоположные позиции, а если поставить параметр "Close opposite" равном "false", то тогда советник может держать в рынке и BUY и SELL позиции одновременно.

    Fraktrak xonax


    Подробнее о настройках советника:

    Торговые настройки

    В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Дополнительные возможности

      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      N last bars OBJ_CHART N last bars OBJ_CHART

      Индикатор использует пользовательский индикатор 'N last bars' и отображает его в объекте OBJ_CHART

      i-HideHistBar i-HideHistBar

      Индикатор скрывает историю баров

      Market breaks a price Market breaks a price

      Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.

      EA Trix 2 EA Trix 2

      Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS". Переписан на новом торговом движке. Добавлены функции