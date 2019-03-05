Ingrid Martingale

Автор идеи - Ingrit

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Если в рынке нет позиций открытых данным советником - это ситуация называется "нулевой отсчёт", то есть точка начала нового цикла работы. На "нулевом отсчёте" решение об открытии позиции применяется на основе расчёта Pivot Point (расчёт взят из кода Pivot Points EA). Формулы расчёта для Pivot Point:





Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1. Размер лота на "нулевом отсчёте" выбирается в зависимости от настройки Money management (подробнее об этой настройке ниже).

Торговые сигналы

если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY

если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL

Если в рынке есть открытая позиция, то советник осуществляет только её сопровождение: ожидает закрытие по Тейк профит. Если позиция в убытке, то через Step открывается позиция увеличенного объёма (объём убыточной позиции умножается на Lot coefficient) и начинает отслеживаться минимальная прибыль Minimum profit





Если убыточных позиций несколько, то ищется:

если это BUY позиции, то ищется позиция у которой самая минимальная цена - то есть позиция BUY находящаяся на ценовом графике ниже всех

если это SELL позиции, то ищется позиция у которой самая максимальная цена - то есть позиция SELL находящаяся на ценовом графике выше всех

Полученный увеличенный объём не должен превышать заданный параметр Maximal volume. Если увеличенный объём всё-таки превысит Maximal volume, то советник расценивает такую ситуацию как руководство к немедленной остановке: все позиции будут закрыты и советник прекратит торговлю.





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").