Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник рассчитывает по три уровня поддержки и сопротивления на основе процентного соотношения (по умолчанию используются числа 138.2, 100.0 и 61.8). Выставляются отложенные ордера только в момент рождения нового бара на таймфрейме D1 (перед этим принудительно закрываются имеющиеся позиции и несработавшие отложенные Stop ордера).





Правила установки Стоп лосс и Тейк профит:

для Buy stop: цена равна Resistance 1, sl=Pivot, tp=Resistance 3

для Sell stop: цена равна Support 1, sl=Pivot, tp=Support 3





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")

Allowable spread - максимально допустимый спред для выставления отложенных ордеров. Если текущий спред больше этого значения, то советник будет ожидать момента, когда спред снизится.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").