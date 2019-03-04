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Советники

FiboPivot - эксперт для MetaTrader 5

Scriptong
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2738
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник рассчитывает по три уровня поддержки и сопротивления на основе процентного соотношения (по умолчанию используются числа 138.2, 100.0 и 61.8). Выставляются отложенные ордера только в момент рождения нового бара на таймфрейме D1 (перед этим принудительно закрываются имеющиеся позиции и несработавшие отложенные Stop ордера). 

FiboPivot

Правила установки Стоп лосс и Тейк профит:

  • для Buy stop: цена равна Resistance 1, sl=Pivot, tp=Resistance 3
  • для Sell stop: цена равна Support 1, sl=Pivot, tp=Support 3


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")

Allowable spread - максимально допустимый спред для выставления отложенных ордеров. Если текущий спред больше этого значения, то советник будет ожидать момента, когда спред снизится.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

PanPrizMA Sin leverage 72 PanPrizMA Sin leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Resistance and Support My friends Resistance and Support My friends

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Resistance and Support"

Ingrid Martingale Ingrid Martingale

Мартингейл. Увеличение объёма при текущих убытках. Открытие позиций с шагом.

Trailing close Trailing close

Трейлинг всех позиций на текущем символе.