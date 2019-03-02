Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Resistance and Support My friends - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3364
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник торгует на основе пользовательского индикатора "Resistance and Support".
Принцип работы
Определяется средняя цена между уровнями поддержки и сопротивления индикатора на текущем баре. Если цена находится НИЖЕ средней цены и цена закрытия текущего бара ВЫШЕ цены закрытия предыдущего бара - это сигнал к открытию BUY. Если цена находится ВЫШЕ средней цены и цена закрытия текущего бара НИЖЕ цены закрытия предыдущего бара - это сигнал к открытию SELL.
Стоп лосс и Тейк профит выставляются по уровням поддержки и сопротивления индикатора на текущем баре.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать трейлинг Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Вечером выставляется небольшая сетка отложенных Limit ордеров. Утром всё закрываем.ATR arrow level
Модификация стандартного индикатора iATR (Average True Range, ATR).
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.FiboPivot
Работа отложенными Stop ордерами.