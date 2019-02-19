Multicurrency Statistical characteristics

Индикатор мультисимвольный - помощник: показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии или коэффициент эксцесса. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.

Данные статистики получает из пользовательского индикатора Statistical characteristics. Показывает рост ("+") или падение ("-") характеристики по каждому символу по следующему алгоритму: сравнивает значения индикатора на баре #0 и на баре #1.

Символы задаются в параметре "Symbols", в качестве разделителя используется знак ",". А можно выбрать только текущий символ - для этого параметр "Current Symbol" нужно поставить в "true".



