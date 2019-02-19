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Multicurrency Statistical characteristics - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор мультисимвольный - помощник: показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии или коэффициент эксцесса. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.
Данные статистики получает из пользовательского индикатора Statistical characteristics. Показывает рост ("+") или падение ("-") характеристики по каждому символу по следующему алгоритму: сравнивает значения индикатора на баре #0 и на баре #1.
Символы задаются в параметре "Symbols", в качестве разделителя используется знак ",". А можно выбрать только текущий символ - для этого параметр "Current Symbol" нужно поставить в "true".
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линий
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага