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Индикаторы

Multicurrency Statistical characteristics - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2238
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор мультисимвольный - помощник: показывает статистические характеристики баров: среднее значениедисперсиюкоэффициент асимметрии или коэффициент эксцесса. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.

Данные статистики получает из пользовательского индикатора Statistical characteristicsПоказывает рост ("+") или падение ("-") характеристики по каждому символу по следующему алгоритму: сравнивает значения индикатора на баре #0 и на баре #1.

Символы задаются в параметре "Symbols", в качестве разделителя используется знак ",". А можно выбрать только текущий символ - для этого параметр "Current Symbol" нужно поставить в "true".

Multicurrency Statistical characteristics

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линий

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага