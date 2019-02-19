Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1802
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линий.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзагаBreakdown Xonax 2
Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие первой версии.
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMulticurrency Statistical characteristics
Индикатор выводит статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса для нескольких символов. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.