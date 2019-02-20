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Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMulticurrency Statistical characteristics
Индикатор выводит статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса для нескольких символов. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзагаPattern Support Resistance
Сравнение High и Low баров #2 и #1