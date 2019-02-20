Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор выводит статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса для нескольких символов. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.