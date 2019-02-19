Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2247
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr.ex5.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага с уровнями в виде линийZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага
Индикатор выводит статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса для нескольких символов. Работа с графическими объектами OBJ_LABEL.Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах