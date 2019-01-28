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Multicurrency two iMA Closing half - эксперт для MetaTrader 5
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Идея была высказана пользователем Aleksandr Yakovlev здесь.
Принцип работы:
После пересечения двух (Moving Aversge, MA) ставим близкую цель по Тейк профит. При первом переносе Стоп лосс (а первый перенос - это уже гарантия минимальной прибыли) закрываем половину позиции. Дальше уже как пойдёт: если цена откатится назад, то оставшаяся часть позиции всё равно закроется с минимальной прибылью, а если цена продолжит движение, то прибыль будет больше.
Единственное слабое место - это движение цены сразу после открытия позиции против позиции и получение убытка. Для поиска оптимального варианта рекомендуется проводить оптимизацию:
- использовать разный текущий таймфрейм (текущий таймфрейм - это таймфрейм на котором запущен советник), от текущего таймфрейма зависит частота запуска Трейлинга - так как Трейлинг запускается только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
- можно попробовать использовать таймфрейм индикаторов (MA Fast and Slow: timeframe) отличный от текущего
- использовать разные символы (параметр Symbols), символы задаются в виде списка без пробелов, а в качестве разделителей используется знак ","
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Параметр Type traiding указывает какая торговля разрешена:
- Only BUY - можно открывать только BUY позиции
- Only SELL - можно открывать только SELL позиции
- BUY and SELL - можно открывать и BUY и SELL позиции
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговлиLoza
Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.