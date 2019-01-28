Multicurrency two iMA Closing half

Идея была высказана пользователем Aleksandr Yakovlev здесь.

Принцип работы:

После пересечения двух (Moving Aversge, MA) ставим близкую цель по Тейк профит. При первом переносе Стоп лосс (а первый перенос - это уже гарантия минимальной прибыли) закрываем половину позиции. Дальше уже как пойдёт: если цена откатится назад, то оставшаяся часть позиции всё равно закроется с минимальной прибылью, а если цена продолжит движение, то прибыль будет больше.





Единственное слабое место - это движение цены сразу после открытия позиции против позиции и получение убытка. Для поиска оптимального варианта рекомендуется проводить оптимизацию:

использовать разный текущий таймфрейм (текущий таймфрейм - это таймфрейм на котором запущен советник), от текущего таймфрейма зависит частота запуска Трейлинга - так как Трейлинг запускается только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

можно попробовать использовать таймфрейм индикаторов ( MA Fast and Slow: timeframe ) отличный от текущего

) отличный от текущего использовать разные символы (параметр Symbols), символы задаются в виде списка без пробелов, а в качестве разделителей используется знак ","



Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Параметр Type traiding указывает какая торговля разрешена:

Only BUY - можно открывать только BUY позиции

Only SELL - можно открывать только SELL позиции

BUY and SELL - можно открывать и BUY и SELL позиции





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").