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Multicurrency two iMA Closing half - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1670
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея была высказана пользователем Aleksandr Yakovlev здесь.

Принцип работы:

После пересечения двух (Moving Aversge, MA) ставим близкую цель по Тейк профит. При первом переносе Стоп лосс (а первый перенос - это уже гарантия минимальной прибыли) закрываем половину позиции. Дальше уже как пойдёт: если цена откатится назад, то оставшаяся часть позиции всё равно закроется с минимальной прибылью, а если цена продолжит движение, то прибыль будет больше.

Multicurrency two iMA Closing half

Единственное слабое место - это движение цены сразу после открытия позиции против позиции и получение убытка. Для поиска оптимального варианта рекомендуется проводить оптимизацию:

  • использовать разный текущий таймфрейм (текущий таймфрейм - это таймфрейм на котором запущен советник), от текущего таймфрейма зависит частота запуска Трейлинга - так как Трейлинг запускается только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
  • можно попробовать использовать таймфрейм индикаторов (MA Fast and Slow: timeframe) отличный от текущего
  • использовать разные символы (параметр Symbols), символы задаются в виде списка без пробелов, а в качестве разделителей используется знак ","


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Параметр Type traiding указывает какая торговля разрешена:

  • Only BUY - можно открывать только BUY позиции
  • Only SELL - можно открывать только SELL позиции
  • BUY and SELL - можно открывать и BUY и SELL позиции


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Exp_LeManTrend_Cloud Exp_LeManTrend_Cloud

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud

LeManTrend_Cloud_Alerts LeManTrend_Cloud_Alerts

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Exp_LeManTrend_Cloud_Tm Exp_LeManTrend_Cloud_Tm

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли

Loza Loza

Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.