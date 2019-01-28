Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов.



Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. LeManTrend_Cloud_Alerts. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.









Рис.2. LeManTrend_Cloud_Alerts. Подача алерта.