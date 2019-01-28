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Индикаторы

LeManTrend_Cloud_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1727
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. LeManTrend_Cloud_Alerts. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.

Рис.1. LeManTrend_Cloud_Alerts. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.


Рис.2. LeManTrend_Cloud_Alerts. Подача алерта. 


Рис.2. LeManTrend_Cloud_Alerts. Подача алерта.

Gap System Gap System

Торговая система построенная на движении после гэпа.

LeManTrend_Cloud_HTF LeManTrend_Cloud_HTF

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_LeManTrend_Cloud Exp_LeManTrend_Cloud

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud

Multicurrency two iMA Closing half Multicurrency two iMA Closing half

Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.