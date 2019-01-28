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LeManTrend_Cloud_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. LeManTrend_Cloud_Alerts. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.
Рис.2. LeManTrend_Cloud_Alerts. Подача алерта.
Торговая система построенная на движении после гэпа.LeManTrend_Cloud_HTF
Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_CloudMulticurrency two iMA Closing half
Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.