Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.



При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPAUD H4:





Рис. 2. График результатов тестирования