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Exp_LeManTrend_Cloud - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовGap System
Торговая система построенная на движении после гэпа.
Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.Exp_LeManTrend_Cloud_Tm
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли