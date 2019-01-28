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Советники

Exp_LeManTrend_Cloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1655
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором  LeManTrend_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2017 год на GBPAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования


Рис. 2. График результатов тестирования

LeManTrend_Cloud_Alerts LeManTrend_Cloud_Alerts

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Gap System Gap System

Торговая система построенная на движении после гэпа.

Multicurrency two iMA Closing half Multicurrency two iMA Closing half

Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.

Exp_LeManTrend_Cloud_Tm Exp_LeManTrend_Cloud_Tm

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли