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Exp_LeManTrend_Cloud_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1406
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Входные переменные для торговли только в установленный интервал времени:

input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Multicurrency two iMA Closing half Multicurrency two iMA Closing half

Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.

Exp_LeManTrend_Cloud Exp_LeManTrend_Cloud

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud

Loza Loza

Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.

Mauser Mauser

Торговая система на пробое индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены