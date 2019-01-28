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Exp_LeManTrend_Cloud_Tm - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Входные переменные для торговли только в установленный интервал времени:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.Exp_LeManTrend_Cloud
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud