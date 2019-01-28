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Советники

Loza - эксперт для MetaTrader 5

Lim1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник не использует никаких индикаторов. Используется так называемый "нулевой цикл": когда нет ни одной открытой позиции открываем позицию объёмом рассчитанным на основании Money management и The value for "Money management". К позиции применяются Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. Если позиция закроется с убытком - следующую открываем увеличенным объёмом (используется умножение на Lot Coefficient) в ТОМ ЖЕ направлении. Но если позиция закрывается с прибылью - тогда возвращаемся на "нулевой цикл": сбрасываем объём лота на минимальный и позицию открываем в направлении ПРОТИВОПОЛОЖНОМ последней позиции.

Более менее результата удалось добиться только на EURUSD, H1:

Loza

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Exp_LeManTrend_Cloud_Tm Exp_LeManTrend_Cloud_Tm

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли

Multicurrency two iMA Closing half Multicurrency two iMA Closing half

Стратегия на двух индикаторах iMA (Moving Aversge, MA), закрытие половины позиции при первом переносе Стоп лосс. Советник мультисимвольный - выполнен в виде торгового класса.

Mauser Mauser

Торговая система на пробое индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага