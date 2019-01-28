Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник не использует никаких индикаторов. Используется так называемый "нулевой цикл": когда нет ни одной открытой позиции открываем позицию объёмом рассчитанным на основании Money management и The value for "Money management". К позиции применяются Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. Если позиция закроется с убытком - следующую открываем увеличенным объёмом (используется умножение на Lot Coefficient) в ТОМ ЖЕ направлении. Но если позиция закрывается с прибылью - тогда возвращаемся на "нулевой цикл": сбрасываем объём лота на минимальный и позицию открываем в направлении ПРОТИВОПОЛОЖНОМ последней позиции.

Более менее результата удалось добиться только на EURUSD, H1:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

