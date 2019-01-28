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Loza - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник не использует никаких индикаторов. Используется так называемый "нулевой цикл": когда нет ни одной открытой позиции открываем позицию объёмом рассчитанным на основании Money management и The value for "Money management". К позиции применяются Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг. Если позиция закроется с убытком - следующую открываем увеличенным объёмом (используется умножение на Lot Coefficient) в ТОМ ЖЕ направлении. Но если позиция закрывается с прибылью - тогда возвращаемся на "нулевой цикл": сбрасываем объём лота на минимальный и позицию открываем в направлении ПРОТИВОПОЛОЖНОМ последней позиции.
Более менее результата удалось добиться только на EURUSD, H1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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