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PEMA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графике.
Рис.1. Индикатор PEMA_3HTF
PEMA_2HTF
Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.BollingerBands_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением
CandlesAutoFibo_Grand
Индикатор CandlesAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.MA Trend
Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA).