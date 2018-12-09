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BollingerBands_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="BollingerBands_Box"; //Имя объекта input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input uint BBPeriod=20; //Период для расчета средней линии input double StdDeviation=2.0001; //Кол-во отклонений input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE;//Тип цены input int Shift=0; //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color Upper_color=clrLimeGreen; //Цвет верхней ценовой метки input color Middle_color=clrSlateGray; //Цвет средней ценовой метки input color Lower_color=clrRed; //Цвет нижней ценовой метки input uint BarsTotal=30; //количество баров прямоугольников input uint RightTail=5; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика input color Color_Res=C'157,255,255'; //Цвет верхней коробки input color Color_Sup=C'255,176,255'; //Цвет нижней коробки //+----------------------------------------------+
Рис.1. Индикатор BollingerBands_Box
Plateau
Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).Horizontal Line Levels
Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии