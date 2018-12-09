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Индикаторы

BollingerBands_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1882
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SirName="BollingerBands_Box";          //Имя объекта 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер бара для расчета индикатора
input uint                BBPeriod=20;              //Период для расчета средней линии
input double              StdDeviation=2.0001;      //Кол-во отклонений
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE;//Тип цены
input int                 Shift=0;                  //Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color Upper_color=clrLimeGreen;               //Цвет верхней ценовой метки
input color Middle_color=clrSlateGray;              //Цвет средней ценовой метки
input color Lower_color=clrRed;                     //Цвет нижней ценовой метки
input uint   BarsTotal=30;                          //количество баров прямоугольников
input uint   RightTail=5;                           //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика
input color  Color_Res=C'157,255,255';              //Цвет верхней коробки
input color  Color_Sup=C'255,176,255';              //Цвет нижней коробки
//+----------------------------------------------+


Рис.1. Индикатор BollingerBands_Box

Рис.1. Индикатор BollingerBands_Box

Plateau Plateau

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).

Horizontal Line Levels Horizontal Line Levels

Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии

PEMA_2HTF PEMA_2HTF

Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.

PEMA_3HTF PEMA_3HTF

Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графике