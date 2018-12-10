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CandlesAutoFibo_Grand - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CandlesAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней. Во входных параметрах добавлены переменные для изменения стилей линий уровней и их толщин. Появилась возможность изменением всего одного параметра менять ширину Фибы и пропорционально этому изменению сдвигать расположение всех уровней одновременно:
input double FiboRatio =1.000; //Коэффициент домножения всех фибоуровней
Например, если сделать этот коэффициент равным двум, то положение нулевого уровня останется на месте, ширина Фибы до уровня ста процентов увеличится в два раза, а остальные уровни от нулевого уровня удалятся аналогично в два раза.
Также теперь можно подвинуть Фибу по вертикали с шагом, пропорциональным ширине Фибы:
input double FiboLevelsShift=0.000; //Сдвиг по вертикали всех фибоуровней в Фибах от нулевого уровня
К примеру, при значении этого параметра 0,5 Фиба подвинется в направлении к нулевому уровню на половину своей ширины.
Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с настройками по умолчанию.
Рис.2. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с удвоенной шириной и сдвинутый по высоте на половину ширины.
Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графикеPEMA_2HTF
Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.
Торговая система по индикатору iMA (Moving Average, MA).Day(hight-low)
Скрипт для автоматического рисования уровней дневных максимума/минимума на торговой сессии FORTS Так же есть опция рисования уровней ночных макси/минимумов (если они выходят за пределы дневных)