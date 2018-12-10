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Индикаторы

CandlesAutoFibo_Grand - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1505
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CandlesAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней. Во входных параметрах добавлены переменные для изменения стилей линий  уровней и их толщин. Появилась возможность изменением всего одного параметра менять ширину Фибы и пропорционально этому изменению сдвигать расположение всех уровней одновременно:

input double  FiboRatio =1.000;                         //Коэффициент домножения всех фибоуровней

Например, если сделать этот коэффициент равным двум, то положение нулевого уровня останется на месте, ширина Фибы до уровня ста процентов увеличится в два раза, а остальные уровни от нулевого уровня удалятся аналогично в два раза.

Также теперь можно подвинуть Фибу по вертикали с шагом, пропорциональным ширине Фибы:

input double  FiboLevelsShift=0.000;                    //Сдвиг по вертикали всех фибоуровней в Фибах от нулевого уровня

К примеру, при значении этого параметра 0,5 Фиба подвинется в направлении к нулевому уровню на половину своей ширины.


Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с настройками по умолчанию.

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с настройками по умолчанию.


Рис.2. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с удвоенной шириной и сдвинутый по высоте на половину ширины

Рис.2. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с удвоенной шириной и сдвинутый по высоте на половину ширины.

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Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графике

PEMA_2HTF PEMA_2HTF

Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.

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