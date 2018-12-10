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Советники

MA Trend - эксперт для MetaTrader 5

Samael87 | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2043
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Дмитрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по индикатору iMA (Moving Average, MA). Имеет множество настроек:

  • Only one positions - в рынке можно держать только одну позицию
  • Reverse - реверс (переворот) торговых сигналов
  • Close opposite - принудительное закрытие противоположных позиций при получении торгового сигнала

Формирование торговых сигналов, когда все параметры установлены по-умолчанию:

Текущая цена ASK больше значения индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию BUY позиции

Текущая цена BID меньше значения индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию SELL позиции

и как это выглядит в MQL5 коде:

      if(m_symbol.Ask()>ma[1])
         m_need_open_buy=true;
      else if(m_symbol.Bid()<ma[1])
         m_need_open_sell=true;


Пример работы, когда параметры Only one positions равен false и true:

MA Trend


Следующий пример Only one positions - true, Reverse - false и Close opposite - true: была открыта позиция BUY, через некоторое время получен сигнал на открытие SELL. Так как Close opposite - true, то сначала была закрыта позиция BUY (так как она противоположна сигналу) и только потом была открыта SELL позиция.

MA Trend

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