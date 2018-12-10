Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графике

Индикатор CandlesAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.

Скрипт для автоматического рисования уровней дневных максимума/минимума на торговой сессии FORTS Так же есть опция рисования уровней ночных макси/минимумов (если они выходят за пределы дневных)

Маркет-мейкерский робот для торговли фьючерсными и своп контрактами на криптовалюту