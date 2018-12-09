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Индикаторы

PEMA_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1350
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
PEMA.mq5 (14.01 KB) просмотр
PEMA_2HTF.mq5 (23.23 KB) просмотр
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Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.


Рис.1. Индикатор PEMA_2HTF

Рис.1. Индикатор PEMA_2HTF

BollingerBands_Box BollingerBands_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Plateau Plateau

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).

PEMA_3HTF PEMA_3HTF

Три мувинга PEMA с трех различных таймфреймов на одном графике

CandlesAutoFibo_Grand CandlesAutoFibo_Grand

Индикатор CandlesAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.