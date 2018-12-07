Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к данным с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и одного iBands (Bollinger Bands, BB). Индикаторы работают на текущем символе и текущем таймфрейме.

Трейлинг позиций и торговые сигналы генерируются только в момент рождения нового бара. При этом есть возможность реверса торговых сигналов (параметр "Reverse" - в коде переменная InpReverse), а также закрывать позиции противоположные торговому сигналу (параметр "Close opposite" - в коде переменная InpCloseOpposite).

Блок торговых сигналов:

if(ma_fast[2] <ma_slow[2] && ma _fast[1]> ma_slow[1] && close[1] <bands_lower[1]) { if (!InpReverse) m _need_open_buy=true; else m _need_open_sell=true; } if (ma_fast[2]> ma_slow[2] && ma_fast[1] <ma_slow[1] && close [1]> bands_lower[1]) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }

EURUSD, H1:







