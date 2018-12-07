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Советники

Plateau - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1547
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к данным с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и одного iBands (Bollinger Bands, BB). Индикаторы работают на текущем символе и текущем таймфрейме.

Трейлинг позиций и торговые сигналы генерируются только в момент рождения нового бара. При этом есть возможность реверса торговых сигналов (параметр "Reverse" - в коде переменная InpReverse), а также закрывать позиции противоположные торговому сигналу (параметр "Close opposite" - в коде переменная InpCloseOpposite).

Блок торговых сигналов:

   if(ma_fast[2]<ma_slow[2] && ma_fast[1]>ma_slow[1] && close[1]<bands_lower[1])
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_buy=true;
      else
         m_need_open_sell=true;
     }
   if(ma_fast[2]>ma_slow[2] && ma_fast[1]<ma_slow[1] && close[1]>bands_lower[1])
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_sell=true;
      else
         m_need_open_buy=true;
     }

EURUSD, H1:

Plateau


Horizontal Line Levels Horizontal Line Levels

Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии

HLCrossSigForDeMarker HLCrossSigForDeMarker

Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

BollingerBands_Box BollingerBands_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

PEMA_2HTF PEMA_2HTF

Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.