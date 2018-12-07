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Plateau - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник обращается к данным с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и одного iBands (Bollinger Bands, BB). Индикаторы работают на текущем символе и текущем таймфрейме.
Трейлинг позиций и торговые сигналы генерируются только в момент рождения нового бара. При этом есть возможность реверса торговых сигналов (параметр "Reverse" - в коде переменная InpReverse), а также закрывать позиции противоположные торговому сигналу (параметр "Close opposite" - в коде переменная InpCloseOpposite).
Блок торговых сигналов:
if(ma_fast[2]<ma_slow[2] && ma_fast[1]>ma_slow[1] && close[1]<bands_lower[1]) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; } if(ma_fast[2]>ma_slow[2] && ma_fast[1]<ma_slow[1] && close[1]>bands_lower[1]) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }
EURUSD, H1:
Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линииHLCrossSigForDeMarker
Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемPEMA_2HTF
Цветное облако из двух мувингов PEMA с разных таймфреймов на одном графике.