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Horizontal Line Levels - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник - утилита. Рисуются две горизонтальные линии (OBJ_HLINE). Раз в Period минут проверяется - пересекла ли цена одну из линий. Если цена пересекла линию - подается звуковой сигнал.
Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.XXDPO_Candle_Alerts_HTF
Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).BollingerBands_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением