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Советники

Horizontal Line Levels - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2002
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник - утилита. Рисуются две горизонтальные линии (OBJ_HLINE). Раз в Period минут проверяется - пересекла ли цена одну из линий. Если цена пересекла линию - подается звуковой сигнал.

Horizontal Line Levels

HLCrossSigForDeMarker HLCrossSigForDeMarker

Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

XXDPO_Candle_Alerts_HTF XXDPO_Candle_Alerts_HTF

Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Plateau Plateau

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).

BollingerBands_Box BollingerBands_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением