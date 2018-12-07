Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии