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XXDPO_Candle_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XXDPO_Candle_Alerts.ex5.
Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_Alerts_HTF
Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXXDPO_Candle_Alerts
Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов
Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.Horizontal Line Levels
Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии