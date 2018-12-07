Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HLCrossSigForDeMarker - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1828
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Bigeev Rustem
Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.
Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Supr_Period=6; //Период пробиваемого диапазона, чем больше значение, тем более поздние сигналы и реже input uint MA_Period=21; //Период для Triple Exponential Moving Average. Служит в качестве доп. фильтра input uint Risk=0; //Максимальный риск в пипсах для расчета уровня входа исходя из уровня ближайшего MAX/MIN input uint ATR_Period=120; //Период АТR. Служит для расчета уровня волатильности. input double Q=0.7; //Параметр для постановки Тейка. - Доля от размера Стопа. если =1, Тейк = Стопу input uint DeMarker_Period=12; //Период DeMarker. Служит в качестве доп. фильтра input double HLine=+0.5; //Верхняя сигнальная линия стопов для DeMarker input double LLine=-0.5; //Нижняя сигнальная линия стопов для DeMarker
Отображаемые элементы индикатора:
- Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций;
- Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита;
- Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль;
- Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.
Рис.1. Индикатор HLCrossSigForDeMarker
Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXXDPO_Candle_HTF
Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линииPlateau
Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).