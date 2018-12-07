Реальный автор:

Bigeev Rustem

Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.





input uint Supr_Period= 6 ; input uint MA_Period= 21 ; input uint Risk= 0 ; input uint ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input uint DeMarker_Period= 12 ; input double HLine=+ 0.5 ; input double LLine=- 0.5 ;

Отображаемые элементы индикатора:



Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций; Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита; Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль; Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.







Рис.1. Индикатор HLCrossSigForDeMarker