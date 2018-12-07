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Индикаторы

HLCrossSigForDeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1828
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Bigeev Rustem

Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.


//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Supr_Period=6;        //Период пробиваемого диапазона, чем больше значение, тем более поздние сигналы и реже
input uint MA_Period=21;         //Период для Triple Exponential Moving Average. Служит в качестве доп. фильтра
input uint Risk=0;               //Максимальный риск в пипсах для расчета уровня входа исходя из уровня ближайшего MAX/MIN
input uint ATR_Period=120;       //Период АТR. Служит для расчета уровня волатильности.
input double Q=0.7;              //Параметр для постановки Тейка. - Доля от размера Стопа. если =1, Тейк = Стопу
input uint DeMarker_Period=12;   //Период DeMarker. Служит в качестве доп. фильтра
input double HLine=+0.5;         //Верхняя сигнальная линия стопов для DeMarker
input double LLine=-0.5;         //Нижняя сигнальная линия стопов для DeMarker

Отображаемые элементы индикатора:

  1. Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций;
  2. Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита;
  3. Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль;
  4. Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForDeMarker

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForDeMarker

XXDPO_Candle_Alerts_HTF XXDPO_Candle_Alerts_HTF

Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XXDPO_Candle_HTF XXDPO_Candle_HTF

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Horizontal Line Levels Horizontal Line Levels

Сигнал (Alert) при пересечении ценой горизонтальной линии

Plateau Plateau

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - "Fast" и "Slow" и один iBands (Bollinger Bands, BB).