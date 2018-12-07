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Индикаторы

XXDPO_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1392
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XXDPO_Candle.mq5 (19.18 KB) просмотр
XXDPO_Candle_HTF.mq5 (22.97 KB) просмотр
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Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XXDPO_Candle.ex5.


Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_HTF

Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_HTF

XXDPO_Candle_Alerts XXDPO_Candle_Alerts

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов

Plan X Plan X

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

XXDPO_Candle_Alerts_HTF XXDPO_Candle_Alerts_HTF

Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

HLCrossSigForDeMarker HLCrossSigForDeMarker

Индикатор HLCrossSigForDeMarker считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.