Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :

if (rates[ 1 ].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight) { if (!InpReverse) m_need_open_buy= true ; else m_need_open_sell= true ; } if (rates[ 1 ].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight) { if (!InpReverse) m_need_open_sell= true ; else m_need_open_buy= true ; }

Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour и End hour). Кстати, если End hour задать меньше, чем Start hour, то временной интервал будет переходить через сутки.

EURUSD, H1:



