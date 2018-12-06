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Plan X - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!
Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :
if(rates[1].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; } if(rates[1].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }
Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour и End hour). Кстати, если End hour задать меньше, чем Start hour, то временной интервал будет переходить через сутки.
EURUSD, H1:
Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)Stochastic_Convergence_Divergence
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Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналовXXDPO_Candle_HTF
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