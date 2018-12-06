CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Plan X - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2191
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :

   if(rates[1].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight)
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_buy=true;
      else
         m_need_open_sell=true;
     }
   if(rates[1].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight)
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_sell=true;
      else
         m_need_open_buy=true;
     }

Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour и End hour). Кстати, если End hour задать меньше, чем Start hour, то временной интервал будет переходить через сутки.

EURUSD, H1:

Plan X

Ilan iMA Ilan iMA

Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

Stochastic_Convergence_Divergence Stochastic_Convergence_Divergence

Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line

XXDPO_Candle_Alerts XXDPO_Candle_Alerts

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов

XXDPO_Candle_HTF XXDPO_Candle_HTF

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах