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Индикаторы

XXDPO_Candle_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1914
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

  • Пробой свечкой нуля;
  • Изменение направления движения свечи;
  • Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
  • Выход из зон перекупленности или перепроданости.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

В этой версии индикатора добавлены уровни поддержки и сопротивления, а также отображение моментов входа свечек в в зоны перекупленности и перепроданности более светлыми тонами. Следует учесть, что данный индикатор не нормированный и значения уровней поддержки и сопротивления следует подбирать индивидуально для каждого таймфрейма! Чем больше таймфрейм индикатора, тем больше должны быть по абсолютной величине значения этих уровней. 

input double HighLevel=+0.6;                      // уровень перекупленности
input double LowLevel=-0.6;                       // уровень перепроданности

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".



Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_Alerts. Изменение направления движения гистограммы.

Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_Alerts. Изменение направления движения гистограммы.


Рис.2. XXDPO_Candle_Alerts. Подача алерта.

Рис.2. XXDPO_Candle_Alerts. Подача алерта.

Plan X Plan X

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

Ilan iMA Ilan iMA

Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

XXDPO_Candle_HTF XXDPO_Candle_HTF

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XXDPO_Candle_Alerts_HTF XXDPO_Candle_Alerts_HTF

Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах