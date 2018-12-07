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XXDPO_Candle_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:
- Пробой свечкой нуля;
- Изменение направления движения свечи;
- Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
- Выход из зон перекупленности или перепроданости.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
В этой версии индикатора добавлены уровни поддержки и сопротивления, а также отображение моментов входа свечек в в зоны перекупленности и перепроданности более светлыми тонами. Следует учесть, что данный индикатор не нормированный и значения уровней поддержки и сопротивления следует подбирать индивидуально для каждого таймфрейма! Чем больше таймфрейм индикатора, тем больше должны быть по абсолютной величине значения этих уровней.
input double HighLevel=+0.6; // уровень перекупленности input double LowLevel=-0.6; // уровень перепроданности
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_Alerts. Изменение направления движения гистограммы.
Рис.2. XXDPO_Candle_Alerts. Подача алерта.
Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.Ilan iMA
Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)
Индикатор XXDPO_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXXDPO_Candle_Alerts_HTF
Индикатор XXDPO_Candle_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах