Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

Пробой свечкой нуля;

Изменение направления движения свечи;

Пробой уровней перекупленности или перепроданости;

Выход из зон перекупленности или перепроданости.



Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

В этой версии индикатора добавлены уровни поддержки и сопротивления, а также отображение моментов входа свечек в в зоны перекупленности и перепроданности более светлыми тонами. Следует учесть, что данный индикатор не нормированный и значения уровней поддержки и сопротивления следует подбирать индивидуально для каждого таймфрейма! Чем больше таймфрейм индикатора, тем больше должны быть по абсолютной величине значения этих уровней.

input double HighLevel=+ 0.6 ; input double LowLevel=- 0.6 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. Индикатор XXDPO_Candle_Alerts. Изменение направления движения гистограммы.











Рис.2. XXDPO_Candle_Alerts. Подача алерта.