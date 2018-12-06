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Ilan iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Ingrit
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!
Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)
Сигнал BUY, сигнал SELL:
if(ma[0]<ma[1] && ma[1]<ma[2] && ma[2]<ma[3]) // trend down { if(m_symbol.Bid()>ma[0]) m_need_open_sell=true; } else if(ma[0]>ma[1] && ma[1]>ma[2] && ma[2]>ma[3]) // trend up { if(m_symbol.Ask()<ma[0]) m_need_open_buy=true; }
Если позиция убыточная минимум на "Step" pips (1.00045-1.00055=1 pips) открывается новая позиция в направлении, что и убыточная позиция. Новая позиция открывается увеличенным лотом. Новый расчётный лот не может быть больше заданного параметра "Lot maximum".
Если позиций несколько, то ожидаем когда их суммарная прибыль будет больше и равна "Profit minimum" - как только ловим такую ситуацию закрываем все позиции.
В работе всегда позиции одного направления. Если встретится ситуация, когда есть и BUY и SELL позиции - это расценивается как ошибочная ситуация и будет предприняты меры к закрытию лишних позиций.
Как происходит увеличение объёма позиций: если позиций более, чем одна, определяем наибольший объём; найденный наибольший объём умножаем на коэффициент лотности "Lot exponent". Почему сделано именно так - через поиск наибольшего объёма? Дело в том, что случаются такие ситуации - цена идёт не в нашу сторону, открываются несколько позиций с минимальным шагом "Step". На рисунке ниже последний объём равен 0.34 лота. Допустим, что цена развернётся в нашу сторону и позиция с объёмом 0.34 лота закроется по Тейк профиту. Логично, что если цена снова пойдёт против нас, то увеличивать уже будем 0.21 * "Lot exponent". Таким образом уходим от чрезмерной загрузки депозита.
Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence lineMarket_Sessions
Индикатор Market Session
Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.XXDPO_Candle_Alerts
Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов