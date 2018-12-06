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Ilan iMA - эксперт для MetaTrader 5

runik | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3266
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Ingrit

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

Сигнал BUYсигнал SELL:

      if(ma[0]<ma[1] && ma[1]<ma[2] && ma[2]<ma[3]) // trend down
        {
         if(m_symbol.Bid()>ma[0])
            m_need_open_sell=true;
        }
      else if(ma[0]>ma[1] && ma[1]>ma[2] && ma[2]>ma[3]) // trend up
        {
         if(m_symbol.Ask()<ma[0])
            m_need_open_buy=true;
        }

Если позиция убыточная минимум на "Step" pips (1.00045-1.00055=1 pips) открывается новая позиция в направлении, что и убыточная позиция. Новая позиция открывается увеличенным лотом. Новый расчётный лот не может быть больше заданного параметра "Lot maximum".

Если позиций несколько, то ожидаем когда их суммарная прибыль будет больше и равна "Profit minimum" - как только ловим такую ситуацию закрываем все позиции.

В работе всегда позиции одного направления. Если встретится ситуация, когда есть и BUY и SELL позиции - это расценивается как ошибочная ситуация и будет предприняты меры к закрытию лишних позиций.

Как происходит увеличение объёма позиций: если позиций более, чем одна, определяем наибольший объём; найденный наибольший объём умножаем на коэффициент лотности "Lot exponent". Почему сделано именно так - через поиск наибольшего объёма? Дело в том, что случаются такие ситуации - цена идёт не в нашу сторону, открываются несколько позиций с минимальным шагом "Step". На рисунке ниже последний объём равен 0.34 лота. Допустим, что цена развернётся в нашу сторону и позиция с объёмом 0.34 лота закроется по Тейк профиту. Логично, что если цена снова пойдёт против нас, то увеличивать уже будем 0.21 * "Lot exponent". Таким образом уходим от чрезмерной загрузки депозита.

Ilan iMA

Stochastic_Convergence_Divergence Stochastic_Convergence_Divergence

Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line

Market_Sessions Market_Sessions

Индикатор Market Session

Plan X Plan X

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

XXDPO_Candle_Alerts XXDPO_Candle_Alerts

Индикатор XXDPO_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов