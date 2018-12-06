Автор идеи - Ingrit

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

Сигнал BUY, сигнал SELL:

if (ma[ 0 ]<ma[ 1 ] && ma[ 1 ]<ma[ 2 ] && ma[ 2 ]<ma[ 3 ]) { if (m_symbol. Bid ()>ma[ 0 ]) m_need_open_sell= true ; } else if (ma[ 0 ]>ma[ 1 ] && ma[ 1 ]>ma[ 2 ] && ma[ 2 ]>ma[ 3 ]) { if (m_symbol. Ask ()<ma[ 0 ]) m_need_open_buy= true ; }

Если позиция убыточная минимум на "Step" pips (1.00045-1.00055=1 pips) открывается новая позиция в направлении, что и убыточная позиция. Новая позиция открывается увеличенным лотом. Новый расчётный лот не может быть больше заданного параметра "Lot maximum".

Если позиций несколько, то ожидаем когда их суммарная прибыль будет больше и равна "Profit minimum" - как только ловим такую ситуацию закрываем все позиции.

В работе всегда позиции одного направления. Если встретится ситуация, когда есть и BUY и SELL позиции - это расценивается как ошибочная ситуация и будет предприняты меры к закрытию лишних позиций.

Как происходит увеличение объёма позиций: если позиций более, чем одна, определяем наибольший объём; найденный наибольший объём умножаем на коэффициент лотности "Lot exponent". Почему сделано именно так - через поиск наибольшего объёма? Дело в том, что случаются такие ситуации - цена идёт не в нашу сторону, открываются несколько позиций с минимальным шагом "Step". На рисунке ниже последний объём равен 0.34 лота. Допустим, что цена развернётся в нашу сторону и позиция с объёмом 0.34 лота закроется по Тейк профиту. Логично, что если цена снова пойдёт против нас, то увеличивать уже будем 0.21 * "Lot exponent". Таким образом уходим от чрезмерной загрузки депозита.



