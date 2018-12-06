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Gann_Hi_Lo_Activator_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator - отображает на текущем графике данные трёх индикаторов Gann HiLo Activator (GHLA) с заданных таймфреймов.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- GHLA period - период расчёта GHLA
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First GHLA timeframe - таймфрейм первого GHLA
- Second GHLA timeframe - таймфрейм второго GHLA
- Third GHLA timeframe - таймфрейм третьего GHLA
Рис.1. Multi timeframe Gann Hi Lo Activator, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframe Gann Hi Lo Activator, Drawing mode = Slope
ASAR
Advance Parabolic Time/Price SystemDynamic_Zone_RSI
Индикатор Dynamic Zone RSI
NonLag_MACD
Индикатор Non lag MACDNonLag
Индикатор Non lag average