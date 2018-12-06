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Индикаторы

Gann_Hi_Lo_Activator_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2332
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator - отображает на текущем графике данные трёх индикаторов Gann HiLo Activator (GHLA) с заданных таймфреймов.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • GHLA period - период расчёта GHLA
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First GHLA timeframe - таймфрейм первого GHLA
  • Second GHLA timeframe - таймфрейм второго GHLA
  • Third GHLA timeframe - таймфрейм третьего GHLA

Рис.1. Multi timeframe Gann Hi Lo Activator, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframe Gann Hi Lo Activator, Drawing mode = Slope


ASAR ASAR

Advance Parabolic Time/Price System

Dynamic_Zone_RSI Dynamic_Zone_RSI

Индикатор Dynamic Zone RSI

NonLag_MACD NonLag_MACD

Индикатор Non lag MACD

NonLag NonLag

Индикатор Non lag average