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Индикаторы

ASAR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2947
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор Advance Parabolic Time/Price System - продвинутый Parabolic SAR с широкими настройками.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Price mode - режим выбора цены расчёта
    • Defined - цена, выбираемая из списка
    • High/Low - цены High/Low
  • Applied price - список цен расчёта для режима Defined
  • Start - начальное значение шага приращения фактора ускорения
  • Step - шаг приращения фактора ускорения
  • Max - максимальное значение фактора ускорения
  • Filter - фильтр шума
  • Min change - размер минимального изменения цены




Dynamic_Zone_RSI Dynamic_Zone_RSI

Индикатор Dynamic Zone RSI

Thrust_Bar Thrust_Bar

Индикатор Thrust Bar

Gann_Hi_Lo_Activator_MTF Gann_Hi_Lo_Activator_MTF

Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator

NonLag_MACD NonLag_MACD

Индикатор Non lag MACD