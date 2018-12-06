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ASAR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Advance Parabolic Time/Price System - продвинутый Parabolic SAR с широкими настройками.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Price mode - режим выбора цены расчёта
- Defined - цена, выбираемая из списка
- High/Low - цены High/Low
- Applied price - список цен расчёта для режима Defined
- Start - начальное значение шага приращения фактора ускорения
- Step - шаг приращения фактора ускорения
- Max - максимальное значение фактора ускорения
- Filter - фильтр шума
- Min change - размер минимального изменения цены
Dynamic_Zone_RSI
Индикатор Dynamic Zone RSIThrust_Bar
Индикатор Thrust Bar
Gann_Hi_Lo_Activator_MTF
Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo ActivatorNonLag_MACD
Индикатор Non lag MACD