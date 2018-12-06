Индикатор-осциллятор Dynamic Zone RSI - это Relative Strength Index с динамическими зонами перекупленности/перепроданности, построенными на Bollinger Bands.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

RSI period - период расчёта RSI

- период расчёта RSI Bands period - период расчёта Bollinger Bands

- период расчёта Bollinger Bands Deviation - отклонение полос Bollinger Bands

- отклонение полос Bollinger Bands Show intersection arrows - показывать метки пересечений RSI с линиями зон

- показывать метки пересечений RSI с линиями зон Allow midline intersections - разрешить контроль пересечения с центральной линией

- разрешить контроль пересечения с центральной линией Use alerts - использовать алерты при пересечениях RSI и линий зон





