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Индикаторы

Dynamic_Zone_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2636
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Dynamic Zone RSI - это Relative Strength Index с динамическими зонами перекупленности/перепроданности, построенными на Bollinger Bands.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • Bands period - период расчёта Bollinger Bands
  • Deviation - отклонение полос Bollinger Bands
  • Show intersection arrows - показывать метки пересечений RSI с линиями зон
  • Allow midline intersections - разрешить контроль пересечения с центральной линией
  • Use alerts - использовать алерты при пересечениях RSI и линий зон


Thrust_Bar Thrust_Bar

Индикатор Thrust Bar

Price_Volume_Divergence Price_Volume_Divergence

Индикатор Price volume divergence

ASAR ASAR

Advance Parabolic Time/Price System

Gann_Hi_Lo_Activator_MTF Gann_Hi_Lo_Activator_MTF

Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator