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Dynamic_Zone_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Dynamic Zone RSI - это Relative Strength Index с динамическими зонами перекупленности/перепроданности, построенными на Bollinger Bands.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- Bands period - период расчёта Bollinger Bands
- Deviation - отклонение полос Bollinger Bands
- Show intersection arrows - показывать метки пересечений RSI с линиями зон
- Allow midline intersections - разрешить контроль пересечения с центральной линией
- Use alerts - использовать алерты при пересечениях RSI и линий зон
Thrust_Bar
Индикатор Thrust BarPrice_Volume_Divergence
Индикатор Price volume divergence
ASAR
Advance Parabolic Time/Price SystemGann_Hi_Lo_Activator_MTF
Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator