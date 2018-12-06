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Индикаторы

NonLag_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2029
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Non lag MACD - это MACD, построенный с использованием скользящей средней Non lag average.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • Fast NonLag period - период расчёта быстрой Non lag average
  • Slow NonLag period - период расчёта медленной Non lag average
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Fast NonLag method - метод расчёта быстрой Non lag average
  • Slow NonLag method - метод расчёта медленной Non lag average
  • Signal method - метод расчёта сигнальной линии
  • Applied price - цена расчёта
  • Filter - фильтр шума Non lag average
  • Deviation (price) - отклонение (смещение Non lag average относительно цены вверх/вниз)

Наличие в терминале Non lag average не требуется - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. Non lag MACD


Рис.2. Non lag MACD, Filter = 100

Gann_Hi_Lo_Activator_MTF Gann_Hi_Lo_Activator_MTF

Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator

ASAR ASAR

Advance Parabolic Time/Price System

NonLag NonLag

Индикатор Non lag average

Spread_Oscillator Spread_Oscillator

Индикатор Spread Oscillator