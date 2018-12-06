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NonLag_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Non lag MACD - это MACD, построенный с использованием скользящей средней Non lag average.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- Fast NonLag period - период расчёта быстрой Non lag average
- Slow NonLag period - период расчёта медленной Non lag average
- Signal period - период сигнальной линии
- Fast NonLag method - метод расчёта быстрой Non lag average
- Slow NonLag method - метод расчёта медленной Non lag average
- Signal method - метод расчёта сигнальной линии
- Applied price - цена расчёта
- Filter - фильтр шума Non lag average
- Deviation (price) - отклонение (смещение Non lag average относительно цены вверх/вниз)
Наличие в терминале Non lag average не требуется - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Рис.1. Non lag MACD
Рис.2. Non lag MACD, Filter = 100
Gann_Hi_Lo_Activator_MTF
Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo ActivatorASAR
Advance Parabolic Time/Price System
NonLag
Индикатор Non lag averageSpread_Oscillator
Индикатор Spread Oscillator