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Индикаторы

GHLA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2032
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Gann HiLo Activator - простой трендовый индикатор с цветной линией.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

  • Если Direction < 0
    GHLA = AvgH
    Цвет линии - красный
  • иначе
    GHLA = AvgL
    Цвет линии - зелёный

где:

  • Если SW = 0
    Direction = PrevDirection
  • иначе
    Direction = SW
  • Если Close > AvgH
    SW = 1
  • Если Close < AvgL
    SW =-1
  • иначе
    SW = 0

AvgH = SMA(High, Period)

AvgL = SMA(Low, Period)

GHLA_ST_Bar GHLA_ST_Bar

Индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend Bar

Linear_Regression_Slope Linear_Regression_Slope

Индикатор Linear regression slope

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Индикатор Elder Impulse System

Double_Top Double_Top

Индикатор Double Top