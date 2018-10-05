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GHLA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Gann HiLo Activator - простой трендовый индикатор с цветной линией.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
- Если Direction < 0
GHLA = AvgH
Цвет линии - красный
- иначе
GHLA = AvgL
Цвет линии - зелёный
где:
- Если SW = 0
Direction = PrevDirection
- иначе
Direction = SW
- Если Close > AvgH
SW = 1
- Если Close < AvgL
SW =-1
- иначе
SW = 0
AvgH = SMA(High, Period)
AvgL = SMA(Low, Period)
GHLA_ST_Bar
Индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend BarLinear_Regression_Slope
Индикатор Linear regression slope
Elder_Impulse_System
Индикатор Elder Impulse SystemDouble_Top
Индикатор Double Top