CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dynamic_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3462
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Percent - "процент усиления" (*).

Расчет:

Линия

  • Если Close < PrevLine:

    Line = Close[Hindex] - Percent

  • Если Close > PrevLine:

    Line = Close[Lindex] + Percent

где:

  • Hindex - индекс наибольшего Close в диапазоне Period;
  • Lindex - индекс наименьшего Close в диапазоне Period.

Указатели

  • Если Close[3] > Line[2] и Close[2] < Line[3]: Синяя стрелка вверх.
  • Если Close[2] < Line[1] и Close[2] > Line[3]: Красная стрелка вниз.
* Процент усиления - по сути, это просто количество пунктов, на которые линия "прижимается" к цене.
Для фильтрации сигналов индикатора желательно использовать подтверждающие сигналы, например, уровни поддержки/сопротивления.

Klinger_Oscillator Klinger_Oscillator

Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.

Mirror_MA Mirror_MA

Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.

Dinapoli_Preferred_Stochastic Dinapoli_Preferred_Stochastic

Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.

DHLBO DHLBO

Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.