Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.

Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.