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Dynamic_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Percent - "процент усиления" (*).
Расчет:
Линия
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Если Close < PrevLine:Line = Close[Hindex] - Percent
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Если Close > PrevLine:Line = Close[Lindex] + Percent
где:
- Hindex - индекс наибольшего Close в диапазоне Period;
- Lindex - индекс наименьшего Close в диапазоне Period.
Указатели
- Если Close[3] > Line[2] и Close[2] < Line[3]: Синяя стрелка вверх.
- Если Close[2] < Line[1] и Close[2] > Line[3]: Красная стрелка вниз.
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